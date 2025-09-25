شورکوٹ کینٹ پولیس نے 3 رکنی رضو گینگ کو گرفتار کر لیا
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی کی زیرِ قیادت ضلع بھر میں کریمنل گینگز کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔۔۔
اسی سلسلے میں تھانہ شورکوٹ کینٹ پولیس نے اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے تین رکنی بدنامِ زمانہ رضوان عرف رضو گینگ کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملز موں میں رضوان عرف رضو، خالد منیر اور نور خان شامل ہیں۔ پولیس نے ان کے قبضہ سے 15 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مسروقہ سامان برآمد کیا، جس میں مویشی، نقدی، سولر انورٹر اور ٹیوب ویل کی موٹریں شامل ہیں۔پولیس نے برآمد شدہ سامان فوری طور پر متاثرہ شہریوں کے حوالے کیا۔