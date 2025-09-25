نظام مصطفی ؐ کے نفاذ سے ہی مسائل حل ہو نگے : مقررین
چناب نگر (نامہ نگار )اسوئہ حسنہ پر عمل محبتِ رسول ﷺ کا تقاضا ہے اور اﷲ کے آخری نبی ﷺ کی تعلیمات ہمارے لیے عملی نمونہ ہیں۔ دین سے دوری اور سیرتِ نبوی ﷺ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج وطنِ عزیز مہنگائی، بے روزگاری اور معیشتی تنگی سمیت بے شمار مسائل کا شکار ہے۔۔۔
ان خیالات کا اظہار مجلس احرار اسلام کے نائب امیر عبداللطیف خالد چیمہ اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیرتِ مصطفی ﷺ انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہے اور اتباعِ رسول ﷺ میں ہی کامیابی ہے ۔ نبی کریم ﷺ کی تعلیمات تا قیامت انسانیت کی فلاح اور نجات کا ذریعہ ہیں۔رہنماؤں نے کہا کہ تمام مسائل کا حل صرف اور صرف نظامِ مصطفی ﷺ کے نفاذ میں ہے جو قوم کا مطالبہ بھی ہے اور آئین کی ضرورت بھی۔ نظام مصطفی ﷺ کے نفاذ سے ہی ملکی مسائل حل ہوں گے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر زندگی نبی کریم ﷺ کی سنت کے مطابق بسر کی جائے تو معاشرے میں خیر و بھلائی پیدا ہو گی۔مزید کہا گیا کہ دینِ اسلام کا ہر حکم انسانی ضرورت کی تکمیل ہے ۔ دین اسلام حیا کا درس دیتا ہے جبکہ اسلام دشمن عناصر مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے درپے ہیں۔ دین پر عمل کے لیے اس کے علوم جاننا بھی ضروری ہے ۔