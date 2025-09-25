صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نظام مصطفی ؐ کے نفاذ سے ہی مسائل حل ہو نگے : مقررین

  • فیصل آباد
نظام مصطفی ؐ کے نفاذ سے ہی مسائل حل ہو نگے : مقررین

چناب نگر (نامہ نگار )اسوئہ حسنہ پر عمل محبتِ رسول ﷺ کا تقاضا ہے اور اﷲ کے آخری نبی ﷺ کی تعلیمات ہمارے لیے عملی نمونہ ہیں۔ دین سے دوری اور سیرتِ نبوی ﷺ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج وطنِ عزیز مہنگائی، بے روزگاری اور معیشتی تنگی سمیت بے شمار مسائل کا شکار ہے۔۔۔

ان خیالات کا اظہار مجلس احرار اسلام کے نائب امیر عبداللطیف خالد چیمہ اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیرتِ مصطفی ﷺ انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہے اور اتباعِ رسول ﷺ میں ہی کامیابی ہے ۔ نبی کریم ﷺ کی تعلیمات تا قیامت انسانیت کی فلاح اور نجات کا ذریعہ ہیں۔رہنماؤں نے کہا کہ تمام مسائل کا حل صرف اور صرف نظامِ مصطفی ﷺ کے نفاذ میں ہے جو قوم کا مطالبہ بھی ہے اور آئین کی ضرورت بھی۔ نظام مصطفی ﷺ کے نفاذ سے ہی ملکی مسائل حل ہوں گے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر زندگی نبی کریم ﷺ کی سنت کے مطابق بسر کی جائے تو معاشرے میں خیر و بھلائی پیدا ہو گی۔مزید کہا گیا کہ دینِ اسلام کا ہر حکم انسانی ضرورت کی تکمیل ہے ۔ دین اسلام حیا کا درس دیتا ہے جبکہ اسلام دشمن عناصر مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے درپے ہیں۔ دین پر عمل کے لیے اس کے علوم جاننا بھی ضروری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلابی علاقوں کا سروے،شفافیت یقینی بنانے کا حکم

والدین بیٹیوں کو ویکسین لازمی لگوائیں:عمرانہ توقیر

رکشوں میں اوورلوڈنگ برداشت نہیں ہوگی :اسماعیل کھاڑک

زرعی نقصانات ،رپورٹ 3ہفتے میں مکمل ہوگی، عاشق کرمانی

حقیقی متاثرین کا شفاف ڈیٹا حکومت کو بھیجا جائے گا:ڈپٹی کمشنر

بستی خدائی:سیلاب متاثرین کیلئے مصطفائی خیمہ بستی قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن