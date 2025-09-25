پولیس نے 2جواریوں کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے دو جواریوں کو گرفتار کرلیا۔تھانہ رضا آباد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے کرکٹ میچ پر جوا کھیلنے والے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ جن کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا گیا ہے ۔
