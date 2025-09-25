صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے 2جواریوں کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
پولیس نے 2جواریوں کو گرفتار کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے دو جواریوں کو گرفتار کرلیا۔تھانہ رضا آباد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے کرکٹ میچ پر جوا کھیلنے والے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ جن کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا گیا ہے ۔

