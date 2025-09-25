صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
چودھری محمد بوٹا کے والد انتقال کر گئے

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ممبر انسانی حقوق آف امریکہ سماجی رہنما چودھری محمد بوٹا گجر کے والد محترم انتقال کرگئے ،امریکہ میں سپرد خاک دوست احباب عزیز اقارب نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے چودھر ی محمد بوٹا گجر سے اظہار تعزیت کیا اور ان کے والد محترم کے بلندی درجات کیلئے خصوصی دعا کی۔

