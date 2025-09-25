گوجرہ :نیلی لائٹ والی گاڑیوں کی بھرمار، پو لیس کی شناخت مشکل
گوجرہ (نمائندہ دُنیا )شہر بھر میں پولیس نیلی لائٹ والی گاڑیوں کی بھرمار، اصل پولیس گاڑی کی شناخت کرنا مشکل ہوگئی۔گوجرہ شہر و گردونواح میں پولیس کی نیلی لائٹ لگا کر درجنوں گاڑیاں گھومتی دکھائی دیتی ہیں۔۔۔
شہر میں گشت کرنے والی گاڑیوں پر نیلی لائٹ لگانا اب گاڑی مالکان نے فیشن بنا لیا ہے ۔ پولیس افسروں کے علاوہ دیگر محکموں کے ملازمین بھی اپنی گاڑیوں پر نیلی لائٹ استعمال کرتے ہیں، جس سے شہریوں کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہوگیا ہے کہ کون سی گاڑی کس محکمے کی ہے ۔ متعدد گاڑی مالکان پولیس چالان سے بچنے کے لیے بھی پولیس لائٹ کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ محکمہ صحت، سوشل ویلفیئر وغیرہ کے ملازمین کو بھی نیلی لائٹ والی گاڑیوں کے ساتھ شہر میں گھومتے دیکھا گیا ہے ۔ عوامی حلقوں نے آئی جی پنجاب، ریجنل پولیس آفیسر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے مطالبہ کیا ہے کہ نیلی لائٹ پر پابندی عائد کی جائے تاکہ جرائم پیشہ افراد نیلی لائٹ کا سہارا لے کر گرفتاریوں سے نہ بچ سکیں۔