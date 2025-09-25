صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو قتل کرنے والے ملزم کو سزائے موت

  • فیصل آباد
ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو قتل کرنے والے ملزم کو سزائے موت

گوجرہ (نمائندہ دُنیا )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرہ نے دورانِ ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص کو قتل کرنے والے ملزم کو سزائے موت سنا دی۔ استغاثہ کے مطابق چک نمبر 363 ج ب کا سکول ٹیچر راشد محمود فیصل آباد مویشی منڈی میں اپنے مویشی فروخت کر کے آ رہا تھا۔۔۔

 کہ مسلح ڈاکوؤں نے پینسرہ روڈ پر چک نمبر 282 ج ب کے قریب روک کر نقدی لوٹنے کی کوشش کی۔ اس دوران راشد محمود نے مزاحمت کی تو ملز موں نے فائرنگ کر کے اُسے قتل کر دیا تھا سماعت کے بعد فاضل جج نے ساجد علی کو ڈکیتی کے دوران قتل کرنے پر سزائے موت، پانچ لاکھ روپے معاوضہ، عدم ادائیگی کی صورت میں چھ ماہ قید، جبکہ ڈکیتی کی دفعات کے تحت سات سال قیدِ سخت، پچاس ہزار روپے جرمانہ اور عدم ادائیگی پر مزید چھ ماہ قید کی سزا کا حکم سنایا۔ مقدمے کے دوسرے ملزم عارف جاوید کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا۔

 

