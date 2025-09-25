صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
سول ڈیفنس ٹیم نے متاثرین کا دریابُرد کروڑوں کا سامان نکال دیا

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سول ڈیفنس چنیوٹ کی ماہر ٹیم نے سیلاب متاثرہ علاقہ موضع ڈوم سیدا چنیوٹ میں متاثرین کا دریابُرد کروڑوں روپے مالیت کا سامان جدید آلات کی مدد سے ڈھونڈ نکالا۔۔۔

 سول ڈیفنس آفیسر سائرہ رفیق نے بتایا کہ ٹیم نے دریا کے مقام سے دبے ہوئے ایک ٹریکٹر، 2 ٹرالیاں، 16 سولر پلیٹس، ایک سولر ٹرالی، ایک پیٹر، ایک روٹا ویٹر اور ایک ہل جدید آلات کی مدد سے ڈھونڈ کر مالکان کے حوالے کر دیا، جس پر مالکان نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ اور سول ڈیفنس ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔

 

