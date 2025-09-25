چنیوٹ:ڈی پی او نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت مسائل سنے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق اوپن ڈور پالیسی کے تحت روزانہ کی بنیاد پر عوامی مسائل سننے اور ان کے فوری حل کے اقدامات جاری ہیں۔۔۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے شہریوں کے مسائل سنے اور درخواستوں کو متعلقہ افسروں کو مارک کرتے ہوئے مقررہ وقت میں داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ڈی پی او نے کمپلینٹ سیل کے افسران کو ہدایت دی کہ درخواستوں کا فالو اپ لے کر باقاعدہ رپورٹ پیش کریں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ ضلع بھر کے تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لاتے ہوئے شہریوں کی سہولت کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ فیلڈ افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے آنے والے شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور بلاوجہ انتظار نہ کروائیں۔