نوجوان نسل کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ناگزیر : ڈاکٹر شازیہ

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)معاشرتی سطح پر بڑھتے ہوئے اضطراب اور عدم برداشت جیسے رویوں پر قابو پانے کے لیے فنونِ لطیفہ اہم کردار ادا کرسکتے ہیں، اس مقصد کے لیے نوجوان نسل کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ناگزیر ہے۔۔۔

یہ بات زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینیٹیز پروفیسر ڈاکٹر شازیہ رمضان نے آرٹس اینڈ ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ کے زیراہتمام دو روزہ گرافک ڈیزائننگ ورکشاپ کے افتتاح کے موقع پر کہی۔انہوں نے کہا کہ فن کے ذریعے کئی سماجی مسائل کو قابلِ عمل انداز میں حل کیا جاسکتا ہے ۔ فنکار باریک بینی سے مشاہدہ کرکے افراد کو منفرد زاویوں سے سوچنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ فنون لطیفہ معاشرتی ناہمواریوں اور ناامیدی میں الجھے افراد کو روشنی اور امید عطا کرتے ہیں۔ڈاکٹر شازیہ رمضان نے مزید کہا کہ فیکلٹی طلبہ کی خداداد صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے تسلسل کے ساتھ ایسی ورکشاپس اور کانفرنسز کا انعقاد کرتی رہتی ہے ۔ورکشاپ سے ریسورس پرسن محمد ثاقب راؤ، شاہزیب رضا اور ربیعہ قادری نے بھی خطاب کیا۔

 

