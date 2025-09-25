صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح ملز موں کا شہری کو حبسِ بے جا میں رکھ کر تشدد

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلح ملزمان نے شہری کو مبینہ طور پر حبسِ بے جا میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور اشٹام پیپر پر انگوٹھے لگوا لیے۔۔۔

تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے تمبو کالونی کے رہائشی فریاد علی نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے اس کے بھتیجے کو قابو کر کے حبسِ بے جا میں رکھا، تشدد کا نشانہ بنایا اور اشٹام پیپر پر زبردستی انگوٹھے لگوا لیے ۔ بعد ازاں ملزمان دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

