مسلح ملز موں کا شہری کو حبسِ بے جا میں رکھ کر تشدد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلح ملزمان نے شہری کو مبینہ طور پر حبسِ بے جا میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور اشٹام پیپر پر انگوٹھے لگوا لیے۔۔۔
تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے تمبو کالونی کے رہائشی فریاد علی نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے اس کے بھتیجے کو قابو کر کے حبسِ بے جا میں رکھا، تشدد کا نشانہ بنایا اور اشٹام پیپر پر زبردستی انگوٹھے لگوا لیے ۔ بعد ازاں ملزمان دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔