پراپرٹی کی خرید و فروخت ، شہری سے لاکھوں روپے کا فراڈ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران خود کو مکان کا مالک ظاہر کرتے ہوئے شہری کو مبینہ طور پر لاکھوں روپے مالیت کے فراڈ کا شکار بنا دیا گیا۔۔۔
تھانہ کوتوالی میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے طارق نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران خود کو مکان کا مالک ظاہر کرتے ہوئے اسے جعلی اور بوگس دستاویزات فراہم کر دیئے اور اس کے عوض اسے لاکھوں روپے مالیت کے فراڈ کا شکار بنادیا۔ جس پر پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی گئی۔