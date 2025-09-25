صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی چوری

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی اور دیگر سامان چوری کرلیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے زنیر ٹاؤن میں شاہد عمران نامی شہری نے پولیس کو بتایا۔۔۔

 کہ ملزمان نے رات کی تاریکی میں اس کے گھر میں داخل ہو کر الماریوں کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی، موبائل فون، ایل سی ڈی، کپڑے ، برتن اور الیکٹریکل کے سامان سمیت دیگر قیمتی اشیا چوری کرلیں اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

