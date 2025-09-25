صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: 1800 لٹر ملاوٹی دودھ تلف، ٹینکر ضبط،ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
چنیوٹ: 1800 لٹر ملاوٹی دودھ تلف، ٹینکر ضبط،ملزم گرفتار

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ نے کارروائی کرتے ہوئے 1800 لٹر ملاوٹی دودھ تلف، ٹینکر ضبط، مقدمہ درج اور ملزم کو گرفتار کرلیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ بھوانہ میں کریک ڈاؤن کیا۔۔۔

سپلائر گاڑی میں جعلی اور مضر صحت دودھ کی ترسیل کی جارہی تھی جس کے موقع پر کیے گئے ٹیسٹ ناکام رہے اور دودھ انسانی استعمال کے لیے ناقابل قرار پایا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے بتایا کہ تین روز کی طویل ریکی کے بعد کارروائی عمل میں لائی گئی۔انہوں نے کہا کہ دودھ کے نام پر سفید محلول بیچنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرائے جارہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ملاوٹ مافیا کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ دودھ سپلائرز کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ مقررہ قوانین پر سختی سے عمل کریں، خلاف ورزی پر کوئی رعایت نہیں ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جدید ترین ٹرین سروس جلد شروع کر دی جائیگی ،چیئرمین سی ڈی اے

ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کیلئے ٹریفک دفتر 24 گھنٹے کھلا رہے گا

ڈینگی کے خاتمہ کیلئے اقدامات کئے جائیں ،شازیہ رضوان

سی پی او کی کھلی کچہری، ناقص تفتیش پر سب انسپکٹر معطل

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

شہریوں کو فوری اور بلا تفریق انصاف فراہم کیا جائے ، آر پی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن