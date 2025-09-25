چنیوٹ: 1800 لٹر ملاوٹی دودھ تلف، ٹینکر ضبط،ملزم گرفتار
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ نے کارروائی کرتے ہوئے 1800 لٹر ملاوٹی دودھ تلف، ٹینکر ضبط، مقدمہ درج اور ملزم کو گرفتار کرلیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ بھوانہ میں کریک ڈاؤن کیا۔۔۔
سپلائر گاڑی میں جعلی اور مضر صحت دودھ کی ترسیل کی جارہی تھی جس کے موقع پر کیے گئے ٹیسٹ ناکام رہے اور دودھ انسانی استعمال کے لیے ناقابل قرار پایا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے بتایا کہ تین روز کی طویل ریکی کے بعد کارروائی عمل میں لائی گئی۔انہوں نے کہا کہ دودھ کے نام پر سفید محلول بیچنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرائے جارہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ملاوٹ مافیا کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ دودھ سپلائرز کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ مقررہ قوانین پر سختی سے عمل کریں، خلاف ورزی پر کوئی رعایت نہیں ہوگی۔