  • فیصل آباد
2غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے تعمیراتی ڈھانچے مسمار ، دفاتر سیل

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں دو غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے تعمیراتی ڈھانچے مسمار اور دفاتر سیل کر دئیے۔۔۔

ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن کی زیر نگرانی، اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں، انسپکٹر اسلم انصاری اور دیگر سٹاف پر مشتمل ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف علاقوں میں انسپکشن کی۔ دوران کارروائی چک نمبر 100 ج ب اور چک نمبر 219 میں اضافی آبادی قائم کی جا رہی تھی، جن کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے سڑکوں، دیواروں، سیوریج اور دیگر تعمیراتی ڈھانچے مسمار جبکہ دفاتر کو سیل کر دیا گیا۔ڈویلپرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہاؤسنگ سکیم کے قیام کے لیے تمام قانونی تقاضے اور محکمانہ شرائط پوری کر کے باقاعدہ منظوری حاصل کریں۔

 

