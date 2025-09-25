کم آمدن والے افراد کیلئے 202 گھروں کی تعمیر مکمل
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اپنی چھت اپنا گھر کے تحت ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کم آمدنی والے افراد کے لیے رہائشی گھروں کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔۔۔
اب تک 202 گھر مکمل ہو چکے ہیں جبکہ باقی گھروں پر تعمیراتی کام تسلسل کے ساتھ جاری ہے ۔اس منصوبے کے تحت 1247 مستحق افراد کو 95 کروڑ 7 لاکھ روپے کے بلاسود قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں تاکہ وہ اپنے ذاتی گھروں کے خواب کو حقیقت میں بدل سکیں۔ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے ذریعے سینکڑوں بے گھر خاندان محفوظ چھت اور باوقار زندگی کے خواب کو پورا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ غربت کے خاتمے اور سماجی فلاح کے لیے سنگِ میل ثابت ہوگا۔ان کا کہنا تھا کہ اس اسکیم کے تحت نہ صرف عوام کو رہائش کی سہولت مل رہی ہے بلکہ تعمیراتی سرگرمیوں سے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوامی خوشحالی کے ایجنڈے پر تیزی سے عمل پیرا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید مستحق افراد کو اس اسکیم میں شامل کیا جائے گا تاکہ کوئی بھی شہری اپنا گھر بنانے سے محروم نہ رہے ۔