جڑانوالہ:تھانہ روڈالہ روڈ میں کھلی کچہری، عوامی مسائل سنے
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )تھانہ روڈالہ روڈ میں ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد ڈاکٹر بشریٰ جمیل کی کھلی کچہری، عوامی مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی۔ شہریوں نے مسائل کی بھرمار کر دی، جن پر فوری احکامات جاری کیے گئے۔۔۔
ایس ایس پی آپریشنز ڈاکٹر بشریٰ جمیل نے تھانہ روڈالہ روڈ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جس میں شہریوں کے مسائل سننے کے بعد متعلقہ افسروں کو فوری اور شفاف حل یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ایس پی بختیار احمد، ڈی ایس پی اور مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز بھی موجود تھے ۔ڈاکٹر بشریٰ جمیل نے کہا کہ پولیس کا اولین فرض عوام کی خدمت اور جان و مال کا تحفظ ہے ، کسی بھی پولیس اہلکار کی جانب سے شہریوں سے ناروا سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا۔ایس ایس پی آپریشنز نے تھانہ روڈالہ روڈ کے ایس ایچ او غازی عادل گلفام کی بہترین کارکردگی کو سراہتے ہوئے پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ عوامی حلقوں نے کھلی کچہری کے انعقاد اور مسائل کے فوری حل کو خوش آئند اقدام قرار دیا۔