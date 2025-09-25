ٹو بہ:گرانفروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی انتظامیہ کی طرف سے گرانفروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے ۔ ناجائز منافع خوروں پر شکنجہ کسنے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اشیائے ضروریہ کی فراہمی ہر صورت یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔۔۔
اس سلسلہ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر صدف ارشاد اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکنامکس اینڈ مارکیٹنگ زاہد شریف نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران مجسٹریٹس کی کارکردگی پر بریفنگ پیش کی گئی۔زاہد شریف نے بتایا کہ ایک ہفتے کے دوران 49 ہزار 979 انسپکشنز کیے گئے اور گرانفروشوں پر 64 ہزار روپے جرمانے عائد کیے گئے ۔ ذیشان لبھا مسیح نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں موجود رہ کر انسپکشنز کو مزید مؤثر بنائیں اور عوامی ریلیف کے لیے تسلسل کے ساتھ مارکیٹ وزٹ یقینی بنائیں۔انہوں نے واضح کیا کہ اشیائے خوردونوش کی قیمتوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی ۔