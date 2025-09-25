ماڈل یونین کونسل جدید سہولیات سے آراستہ ہوگی : ڈی سی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد میں صوبے کی پہلی ماڈل یونین کونسل عوامی خدمت میں جدت کو پروان چڑھائے گی جہاں درخواست گزاروں کو ایک ہی چھت تلے جدید اور معیاری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔۔۔
ماڈل یونین کونسل کے قیام کے حوالے سے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کیلئے ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے ریاض شاہد چوک کا دورہ کیا اور ماڈل یونین کونسلز 19 اور 20 کے جاری ترقیاتی کاموں کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ذوالفقار علی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نادیہ فاطمہ سمیت دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ماڈل یونین کونسل میں جاری کاموں پر اطمینان کا اظہار کیا اور باقی ماندہ کام بلاتاخیر مکمل کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے ماڈل یونین کونسل میں عوامی شکایات کے فوری ازالے کیلئے شکایت سیل قائم کرنے کی بھی ہدایت کی۔مزید برآں، ڈیتھ، برتھ، میرج اور طلاق سرٹیفکیٹس کے لیے علیحدہ کاؤنٹرز بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا کہ ماڈل یونین کونسل جدید سہولیات سے آراستہ ہوگی ۔