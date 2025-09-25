انسداد ڈینگی: 10 روزہ ڈور ٹو ڈور مہم یکم اکتوبر سے شروع ہوگی
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈینگی سے پاک ضلع چنیوٹ کے تحت ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ثاقب منیر نے انسدادی اقدامات سے آگاہ کیا۔۔۔
ڈسٹرکٹ فوکل پرسن انسداد ڈینگی فرحت حسنین سمیت مختلف محکموں کے افسران بھی اجلاس میں شریک تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ یکم اکتوبر سے ہائی رسک یونین کونسلز میں 10 روزہ ڈور ٹو ڈور ہاٹ سپاٹس چیکنگ مہم شروع کی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ انسداد ڈینگی کے حوالے سے عوامی آگاہی کے لیے واکس اور سیمینارز بھی منعقد کیے جائیں۔انہوں نے اینٹی ڈینگی ٹیموں کو سختی سے تاکید کی کہ وہ فرضی کارروائیوں سے گریز کریں اور تمام محکمے اپنے دفاتر میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انسدادی اقدامات میں معمولی سی بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے ۔ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ایام ڈینگی کی افزائش کے حوالے سے حساس ہیں، لہٰذا تمام محکمے فیلڈ میں بھرپور ذمہ داری کے ساتھ متحرک رہیں تاکہ مشترکہ اقدامات سے اس سیزن میں بھی ڈینگی کو شکست دی جا سکے ۔