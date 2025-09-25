صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹرمیڈیٹ پوزیشن ہولڈرز میں مفت الیکٹرک سکوٹیز کی تقسیم

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پاکستان بھر میں سرکاری کالجز کے انٹرمیڈیٹ پوزیشن ہولڈرز میں مفت الیکٹرک سکوٹیز کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے نئی انرجی وہیکل پالیسی کے تحت پاکستان بھر کے سرکاری کالجز کے 200 طلباء و طالبات کو الیکٹرک سکوٹیز فراہم کی جائیں گی۔۔۔

کمشنر آفس فیصل آباد میں منعقدہ تقریب میں کمشنر راجہ جہانگیر انور نے فیصل آباد ڈویژن کے 7 پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات کو الیکٹرک سکوٹیز تقسیم کیں۔ تقریب میں بتایا گیا کہ مختلف مضامین اور کورسز میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے سرکاری کالجز کے طلباء و طالبات کا انتخاب کیا گیا ہے ۔کمشنر نے اس موقع پر طلبا کو پیغام دیا کہ محض رٹے ہوئے نمبر لینے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی بلکہ تحقیق، تخلیق اور عملی کارکردگی کے ذریعے ہی معاشرے میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکٹرک اسکوٹیز کی فراہمی کا مقصد طلباء کو ماحول کے تحفظ اور معاشرے کے مفید شہری بنانے میں معاونت فراہم کرنا ہے ۔

 

