جھنگ: 229 متاثرہ سکولوں میں سے 215 بحال
جھنگ ، گڑھ مہاراجہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات سمیت امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس حوالہ سے ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ضلعی محکموں کے افسروں سے میٹنگ کی۔۔۔
اس موقع پر محکمہ صحت،لائیو سٹاک،تعلیم ،بلڈنگ،ہائی وے ،ضلع کونسل سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی اور بتایا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں 229 متاثرہ سکولوں میں سے 215 سکولوں بحال ہو چکے ہیں۔ محکمہ ہائی وے کی جانب سے 108 سڑکوں کو بحال کر دیا گیا ہے ۔کلینک آن وہیلز کی 18 ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں۔لائیو سٹاک کی 60 ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں میں متحرک ہیں۔اس حوالہ سے ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں سروے کا آغاز ہو چکا ہے ۔ ریونیو،اربن یونٹ،اگریکلچر اور پاک آرمی کے جوان بھی ہمراہ ہیں۔