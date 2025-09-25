صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ: 229 متاثرہ سکولوں میں سے 215 بحال

  • فیصل آباد
جھنگ: 229 متاثرہ سکولوں میں سے 215 بحال

جھنگ ، گڑھ مہاراجہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات سمیت امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس حوالہ سے ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ضلعی محکموں کے افسروں سے میٹنگ کی۔۔۔

اس موقع پر محکمہ صحت،لائیو سٹاک،تعلیم ،بلڈنگ،ہائی وے ،ضلع کونسل سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی اور بتایا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں 229 متاثرہ سکولوں میں سے 215 سکولوں بحال ہو چکے ہیں۔ محکمہ ہائی وے کی جانب سے 108 سڑکوں کو بحال کر دیا گیا ہے ۔کلینک آن وہیلز کی 18 ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں۔لائیو سٹاک کی 60 ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں میں متحرک ہیں۔اس حوالہ سے ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں سروے کا آغاز ہو چکا ہے ۔ ریونیو،اربن یونٹ،اگریکلچر اور پاک آرمی کے جوان بھی ہمراہ ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بسیں کم، روٹس طویل، مسافر انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے، الیکٹرو بس منصوبہ مسائل کا شکار

سیلاب زدہ خاندانوں کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح : کمشنر

ویکسین سروائیکل کینسر سے بچائو کیلئے انتہائی اہم:شیریں گل

ڈی سی میانوالی کی زیر صدارت ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

بھیرہ کے تاریخی ورثہ کی بحالی،سیاحت منصوبے کی منظوری:کمشنر

بھاگٹانوالہ کی ہر بچی کو عالمی معیار کی تعلیم تک رسائی میر ا مشن :ڈاکٹر صائمہ مبشرہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن