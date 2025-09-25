ہسپتالوں میں بائیوویسٹ الگ رکھنے کا حکم نظر انداز
فیصل آباد (ذوالقرنین طاہر سے )سرکاری و نجی ہسپتالوں اور لیبارٹریز میں انفیکشیس اور نان انفیکشیس سمیت بائیو ویسٹ کو الگ الگ رکھنے کے حکم پر عمل درآمد نہ ہوسکا، جس کے لیے تین الگ الگ کوڑے دان رکھے جانے تھے۔۔۔
اب محکمہ ماحولیات نے تعلیمی اداروں کو 6 رنگوں والے کوڑے دان رکھنے کا حکم جاری کردیا ہے ۔ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور انفیکشن سے ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے محکمہ ماحولیات کی جانب سے جاری کردہ قواعد و ضوابط کے تحت نجی و سرکاری ہسپتالوں اور لیبارٹریز میں تین الگ الگ کوڑے دان رکھنے کی ہدایت تھی۔ یہ دہائیوں پرانا حکمنامہ تھا جس کے مطابق عام کچرے کو ایک الگ کوڑے دان میں، ہسپتال سے نکلنے والی خون آلود پٹیاں، مریضوں کے آپریشن سے نکلنے والا مواد، خالی بلڈ بیگز سمیت انفیکشن پھیلانے والے کچرے کو دوسرے کوڑے دان میں اور تیسرا کوڑے دان تیز دھار آلات جیسے استعمال شدہ سرجیکل بلیڈز، انجیکشنز کے خالی ایمپولز اور سرنج وغیرہ کے لیے مختص ہونا تھا۔لیکن ہسپتالوں یا لیبارٹریز میں یہ ممکن نہ ہوسکا اور تینوں اقسام کا کچرا ایک ہی جگہ جمع کیا جا رہا ہے ۔
یہاں تک کہ انسینریٹرز بھی موجود نہیں ہیں۔اب پنجاب حکومت کی ہدایت پر سینئر وزیر ماحولیات مریم اورنگزیب کی زیر نگرانی ایک نیا منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ پراسیس کے تحت تمام سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کو حکمنامہ جاری کیا گیا ہے ، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ 6 الگ الگ رنگوں کے کوڑے دان رکھے جائیں جن میں سیاہ، پیلا، سرخ، زرد، سبز اور نیلا رنگ شامل ہے ۔ عمل درآمد کے لیے صوبائی وزیر رانا سکندر حیات اور ذیشان رفیق کو ٹارگٹ سونپ دیے گئے ہیں۔بلاشبہ ماحولیات کی بہتری کے لیے حکومت کا یہ فیصلہ خوش آئند ہے ، مگر ہسپتالوں اور لیبارٹریز والے معاملے پر عمل درآمد نہ کروانا، ہسپتالوں میں انسینریٹرز نہ ہونا اور موذی و جان لیوا امراض پھیلانے والے کچرے کا مناسب انداز میں تلف نہ ہونا محکمہ ماحولیات کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو نئے منصوبے شروع کرنے سے پہلے پرانے اور اہم منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنانا چا ہیے ۔