انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فر ٹیلائزر ریسرچ میں خلافِ ضابطہ بلوں کی منظوری کا انکشاف
فیصل آباد (بلال احمد سے )انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر ریسرچ فیصل آباد میں افسران و ملازمین کے علاج کی مد میں کروڑوں روپے کے خلافِ ضابطہ بلوں کی منظوری کا انکشاف ہوا ہے۔۔۔
ادائیگیاں ایک نجی ہسپتال کو بغیر کھلے ٹینڈر کے کی گئیں، نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن کے مالی سال 2023-24 کے آڈٹ میں سامنے آیا کہ افسرا و ر عملہ ایک نجی ہسپتال سے طبی سہولیات لیتا رہا اور اس کے ادویات کے بل ری ایمبرسمنٹ کی صورت میں منظور کیے گئے ۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 2 کروڑ 13 لاکھ 84 ہزار روپے کی رقم خرچ ہوئی۔رپورٹ میں کہا گیا کہ پیپرا رولز کے تحت نہ تو ٹینڈر جاری کیا گیا اور نہ ہی سرکاری ہسپتالوں کے نرخوں سے تقابلی جائزہ لیا گیا۔ مالی سال 2022-23 میں علاج پر 1 کروڑ 15 لاکھ 90 ہزار روپے اور 2023-24 میں 97 لاکھ 94 ہزار روپے خرچ کیے گئے ، ڈی اے سی اجلاس میں انتظامیہ نے مؤقف اختیار کیا 2022 میں مختلف ہسپتالوں کے نرخوں کا موازنہ کیا گیا تھا اور نزدیکی ہونے کے باعث نجی ہسپتال منتخب کیا گیا، تاہم اب باقاعدہ بڈ ڈاکیومنٹس تیار کرلیے گئے ہیں۔کمیٹی نے ہدایت کی اگر نرخوں کا مواز نہیں کیا گیا تھا تو اس کی تصدیق پیش کی جائے ، بصورت دیگر پیپرا قوانین کے مطابق شفاف طریقے سے نیا انتخاب کیا جائے ۔ آڈٹ حکام نے زور دیا وسائل کے شفاف استعمال ، کو یقینی بنایا جائے ۔