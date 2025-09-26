مدرسے کی اراضی کا تنازع ،مسلح افراد کی سنگین دھمکیاں
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مدرسے کی اراضی کے تنازع پر مسلح افراد کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔
تھانہ جھنگ بازار کے علاقے گلفشاں کالونی میں غریب نواز نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر مدرسے کی اراضی پر قبضہ کرنے کی نیت سے دھاوا بول دیا گیا اور اس دوران انہیں قابو کرکے ڈنڈوں، سوتوں کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنانے کے علاوہ گن پوائنٹ پر قتل سمیت دیگر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔