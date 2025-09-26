احتجاج اور روڈ بلاک کرنے پر 40 سے زائد افراد کیخلاف مقدمہ
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلاک کرنے اور ٹریفک کی روانی متاثر کرنے والے 40 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
تھانہ جھنگ بازار کے علاقے گلفشاں موڑ کے قریب 40 سے زائد افراد نے ڈنڈوں اور سوٹوں کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کیا اور سڑک کو ٹریفک کی آمدورفت کے لیے بند کر دیا۔ اس دوران مظاہرین کی جانب سے شدید نعرے بازی بھی کی گئی جس کے باعث شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورت حال کو قابو میں لیا اور واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔