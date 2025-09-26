صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:ریلوے پھاٹک سے 240 موڑ تک سٹریٹ لائٹس بحال

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب کی ہدایت اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر کی زیر نگرانی ریلوے پھاٹک سے 240 موڑ تک سٹریٹ لائٹس چالو کر دی گئیں۔

 اس موقع پر لائٹ انسپکٹر میاں محمد نوید نے بتایا کہ مین سڑکوں کے ساتھ ساتھ گلیوں اور محلوں میں بھی سٹریٹ لائٹس بحال ہو چکی ہیں جس سے شہریوں کو سہولت میسر آئی ہے اور شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے ۔سابق کونسلر اور سابق وائس چیئرمین ملک معروف خان نے کہا کہ ریلوے پھاٹک سے 240 موڑ تک لائٹس کے بحال ہونے سے شہریوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا ہے ۔

 

