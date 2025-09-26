صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی پی پی 107 کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن

  • فیصل آباد
پینسرہ (نمائندہ دنیا )جماعت اسلامی پی پی 107 کے زیر اہتمام چک نمبر 241 ر ب چینچل والا میں ماہانہ درسِ قرآن منعقد ہوا۔۔۔

 جس میں جماعت اسلامی کے رہنما حافظ علی حسن نے سچائی اور دیانتداری کی اہمیت پر خطاب کیا۔انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہم سے محبت کریں تو ہمیں اپنی زندگیوں میں سچائی کو اپنانا ہوگا۔ سچائی اور دیانتداری دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ محبتِ رسول ﷺ کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں سچائی کو فروغ دیں۔

 

