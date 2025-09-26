صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چائلڈ ابیوز آگاہی سے متعلق تربیتی ورکشاپ کا انعقاد

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن \"Never Again\" کے تحت بچوں کے تحفظ کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں۔ پولیس کی جانب سے چائلڈ ابیوز آگاہی سے متعلق تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں انچارج اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل سب انسپکٹر شمائلہ شہزادی نے بچوں کو احساسِ تحفظ اجاگر کرنے کے لیے لیکچر دیا۔ورکشاپ میں طلبہ کو گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، جسمانی تشدد اور دیگر اقسام کی بدسلوکی سے بچاؤ کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا۔ بچوں کو گھر سے باہر درپیش خطرات اور ایمرجنسی کی صورت میں اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئیں۔ اس موقع پر آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے گئے اور ہیلپ لائن نمبرز سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی۔

 

