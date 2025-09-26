صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ادبی مقابلہ جات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ لائق تحسین :حاجی جاوید اقبال

  • فیصل آباد
ادبی مقابلہ جات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ لائق تحسین :حاجی جاوید اقبال

پینسرہ (نمائندہ دنیا )ادبی مقابلہ جات میں پوزیشن ہولڈر طلبہ لائق تحسین ہیں، ایسے مقابلے تسلسل کے ساتھ ہونے چاہئیں تاکہ بچوں کے اندر چھپا ہوا ٹیلنٹ سامنے آئے اور ان میں مقابلہ کرنے کی تحریک پیدا ہو۔

 ان خیالات کا اظہار ماہرِ تعلیم حاجی جاوید اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر ادبی مقابلہ جات میں کلاس پنجم کے ہونہار طالب علم بلال خالد اور چودھری خالد گجر بھی موجود تھے ۔ حاجی جاوید اقبال نے کہا کہ بلال خالد نے کوئز مقابلہ جات میں سینکڑوں طلبہ و طالبات میں سے پہلی پوزیشن حاصل کی جو سکول اور والدین کے لیے باعثِ فخر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پانی چوروں کے خلاف آپریشن تیز،غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا خاتمہ، متعدد کنکشنز منقطع

قبضے کا طریقے بدل گیا،ریکارڈ میں جعلسازی کرکے سرکاری زمینیں فروخت : محسن شیخانی

ریبیز کنٹرول ، ویکسینیشن پروگرام پر حکومتی توجہ مرکوز ، ناصر حسین

دھاندلی کا اصل نام پیپلزپارٹی، الیکشن کمیشن سہولت کار ،منعم ظفر

میئر کے احکامات پر جراثیم کش اسپرے مہم کا آغازآج سے ہوگا

کاٹی کی شاندار خدمات پر وزیر اعلیٰ سندھ کی مبارکباد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ