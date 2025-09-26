ادبی مقابلہ جات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ لائق تحسین :حاجی جاوید اقبال
پینسرہ (نمائندہ دنیا )ادبی مقابلہ جات میں پوزیشن ہولڈر طلبہ لائق تحسین ہیں، ایسے مقابلے تسلسل کے ساتھ ہونے چاہئیں تاکہ بچوں کے اندر چھپا ہوا ٹیلنٹ سامنے آئے اور ان میں مقابلہ کرنے کی تحریک پیدا ہو۔
ان خیالات کا اظہار ماہرِ تعلیم حاجی جاوید اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر ادبی مقابلہ جات میں کلاس پنجم کے ہونہار طالب علم بلال خالد اور چودھری خالد گجر بھی موجود تھے ۔ حاجی جاوید اقبال نے کہا کہ بلال خالد نے کوئز مقابلہ جات میں سینکڑوں طلبہ و طالبات میں سے پہلی پوزیشن حاصل کی جو سکول اور والدین کے لیے باعثِ فخر ہے ۔