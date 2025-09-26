وحید اقبال پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ تعینات
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج جھنگ کے ایسوسی ایٹ پروفیسر وحید اقبال کو پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔۔۔۔
