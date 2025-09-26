صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وحید اقبال پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ تعینات

  • فیصل آباد
وحید اقبال پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ تعینات

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج جھنگ کے ایسوسی ایٹ پروفیسر وحید اقبال کو پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔۔۔۔

محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج جھنگ کے ایسوسی ایٹ پروفیسر وحید اقبال کو پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر محکمانہ فرائض کی انجام دہی شروع کر دی ہے ۔

 

