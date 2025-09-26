بلوچنی:ڈی ای او کے سکولوں کے دورے ، ہدایات جاری
بلوچنی (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (سیکنڈری) فیصل آباد محمد وسیم ساجد نے ضلع بھر کے مختلف سکولوں کا اچانک دورہ کیا اور تعلیمی و انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔
اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر تعلیم کے ویژن کے مطابق ہیڈ ماسٹرز اور اساتذہ کو اپنے فرائض منصبی پوری دیانت داری سے ادا کرنے ہوں گے تاکہ گورنمنٹ سکولوں کا معیار تعلیم بہتر ہو اور عوام کا اعتماد بحال ہو۔انہوں نے ہدایت کی کہ وقت کی پابندی، معیار تعلیم کی بلندی اور فنڈز کے استعمال میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے ۔ ہیڈ ماسٹرز فنڈز سے بچوں کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کریں بصورت دیگر فنڈز میں خورد برد کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ڈی ای او نے کہا کہ سکول ٹائم میں موبائل فون کے استعمال پر مکمل پابندی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ اساتذہ و ہیڈ ٹیچرز کے خلاف ایکشن ہوگا۔ دوران وزٹ سکولوں کی تعلیمی کارکردگی، ڈسپلن، صفائی، فنڈز کا ریکارڈ، اساتذہ اور طلباء کی حاضری، ڈائری اور ہوم ورک کا باقاعدہ معائنہ کیا گیا۔