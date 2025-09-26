صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
شورکوٹ:سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم

شورکوٹ (نمائندہ دُنیا )سابق چیئرمین ضلع کونسل جھنگ نواب بابر علی خان سیال نے یونین کونسل ڈبکلاں، تحصیل شورکوٹ میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا۔

یہ سامان ایک عوامی فلاحی تنظیم کے تعاون سے فراہم کیا گیا۔اس موقع پر نواب بابر علی خان سیال نے کہا کہ حالیہ سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے ، جس کے باعث متعدد افراد بے گھر اور بنیادی ضروریات سے محروم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ آگے بڑھ کر متاثرین کی مدد کریں تاکہ ان کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ معاشرے کے تمام طبقات کو چاہیے کہ مشکل کی اس گھڑی میں یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد یقینی بنائیں۔

 

