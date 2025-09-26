راوی کی تباہ کاری، کمالیہ کے کسان مالی مشکلات سے دوچار
کمالیہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت علی محتشم نے کہا ہے کہ دریائے راوی کی حالیہ طغیانی نے کسانوں کو شدید مالی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے ۔ متاثرہ علاقوں میں محکمہ مال، ایریگیشن اور پاک فوج کے جوانوں نے مشترکہ طور پر سروے شروع کر دیا ہے۔۔۔
تاکہ نقصانات کا درست تخمینہ لگایا جا سکے ۔ابتدائی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 35 ہزار 889 ایکڑ زرعی رقبہ زیرِ آب آ گیا ہے ۔ متاثرہ فصلوں میں 210 ایکڑ کپاس، 18 ہزار 908 ایکڑ دھان، 1611 ایکڑ مکئی، 19 ہزار 321 ایکڑ گنا، 99 ایکڑ تل، 5671 ایکڑ چارہ اور 99 ایکڑ سبزیاں شامل ہیں۔ کھڑی فصلوں کے مکمل طور پر ڈوب جانے سے کسانوں کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا ہے اور وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔انتظامیہ کے مطابق متاثرین کو حکومت کے طے شدہ شیڈول کے تحت امداد فراہم کی جائے گی۔ سروے ٹیموں کا مقصد تمام حقائق اکٹھے کر کے متاثرین کو ان کے نقصانات کی روشنی میں ریلیف فراہم کرنا ہے ۔ کسانوں نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زندگی بھر کی محنت برباد ہو چکی ہے اور اب حکومت ہی ہمارا واحد سہارا ہے ۔