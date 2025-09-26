سیلاب سے 10 ہزار ارب روپے کا نقصان ہوا: عمیر مسعود
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر عمیر مسعود نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب سے ملک بھر میں 10 ہزار ارب روپے کا نقصان ہوا، اور ضلع جھنگ سب سے زیادہ متاثر ہوا حکومت جھنگ جو آفت زدہ ضلع قرار دے۔
جھنگ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعدمیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کا سیلاب میں ریسکیو آپریشن بہت بہتر تھا لیکن اب متاثرین کو دوبارہ آباد کرنے میں حکومت خاموش ہے اور غیر ضروری تاخیر کر رہی ہے ۔ اس موقع پر پاکستان اتحاد پنجاب کے صدر محمد حسین، ضلعی صدر ندیم حیدر شاہ اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے ۔ عمیر مسعود نے کہا کہ حکومت گندم کا ریٹ فکس کرئے نہیں تو اس بار کسان گندم کاشت نہیں کریں گے ۔