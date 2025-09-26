صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ:محنت کش کو اغوا کے بعد ڈیرہ پر لے جا کر تشدد

  • فیصل آباد
گوجرہ (نمائندہ دُنیا )پانچ افراد نے محنت کش کو اغوا کے بعد ڈیرہ پر لے جا کر رسیوں سے باندھ کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔

چک نمبر 426 ج ب کے رہائشی رفاقت مسیح کو چک نمبر 430 ج ب کے رضوان وغیرہ نے زبردستی اغوا کر کے اپنے ڈیرہ پر پہنچایا، جہاں اسے رسیوں سے باندھ کر شدید زخمی کر دیا گیا۔ چیخ و پکار پر اہل علاقہ موقع پر پہنچے اور اسے چھڑوایا۔اطلاع ملنے پر تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔ واقعہ کی وجہ عناد معلوم نہیں ہو سکی۔

 

