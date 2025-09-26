صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:نجی سکول کے استاد کا چھٹی کے طالب علم پر مبینہ تشدد

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چنیوٹ کے ایک نجی سکول میں چھٹی جماعت کے 11 سالہ طالب علم معیز پر استاد کے مبینہ تشدد کا انکشاف ہوا ہے۔

 تشدد کے باعث معیز کی حالت غیر ہو گئی جسے فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا گیا۔میڈیکل رپورٹ کے مطابق معیز کے بازو، سر اور جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں۔ متاثرہ طالب علم کے والد نے انصاف کے حصول کے لیے پریس کلب سے رجوع کیا اور واقعے کی سخت مذمت کی۔ان کا کہنا ہے کہ نجی سکول کے قاری نے ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کا باقاعدہ میڈیکل بھی کروا لیا گیا ہے ۔ والد نے سی ای او ایجوکیشن اور وزارتِ تعلیم سے اپیل کی ہے کہ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ذمہ دار استاد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے ۔

 

