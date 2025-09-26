صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی ترقی میں نوجوانوں کا کردار، ایم سی گرلز ہائی سکول میں تقریب

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)ملکی ترقی میں نوجوانوں کے کردار کے موضوع پر ایک تقریب گورنمنٹ ایم سی گرلز ہائی سکول نمبر1 میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب گورائیہ تھے جبکہ میزبانی کے فرائض ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ملک محمد فیاض اختر وسیر نے سر انجام دئیے۔

 اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر شاہد رمضان، مدثر حسن اور سکولوں کے ہیڈ ماسٹرز نے بھی شرکت کی۔تقریب میں طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر رنگزیب گورائیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان کسی بھی معاشرے میں سب سے زیادہ متحرک کردار ادا کرتے ہیں۔ عالمی دنیا نے 2015 میں پہلی بار تسلیم کیا کہ امن قائم رکھنے اور تنازعات کے حل میں نوجوانوں کا اہم کردار ہے ۔ طلبا کو نصیحت کی کہ وہ کامیابی کے لیے دن رات محنت کریں اور مشکلات سے گھبرانے کی بجائے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ملک محمد فیاض اختر وسیر نے کہا کہ بہتر مستقبل کے لیے نوجوانوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے ۔

 

