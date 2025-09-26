صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات ختم نہ کرنیوالوں کیخلاف ایکشن ہو گا: صدف ارشاد

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر صدف ارشاد کی سربراہی میں پیرا فورس ٹیم نے شہر کے مختلف بازاروں میں کارروائی کرتے ہوئے دکانداروں کو تجاوزات ہٹانے کے نوٹس جاری کیے۔

 اس موقع پر صدف ارشاد نے واضح کیا کہ شہریوں کی آمدورفت میں رکاوٹ بننے والی تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی اور اس حوالے سے کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ نوٹس کے باوجود جن دکانداروں نے تجاوزات ختم نہ کیں، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے ۔ 

 

