گوجرہ:معمولی تنازع پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی

  • فیصل آباد
گوجرہ:معمولی تنازع پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی

گوجرہ (نمائندہ دُنیا )نواحی گاؤں میں معمولی تنازع پر فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہوگیا۔چک نمبر 363 ج ب کے محمد زاہد کا گاؤں کے رانا حمید خان اور سعید وغیرہ سے جھگڑا ہوگیا۔۔۔

 جس پر حمید خان نے ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں محمد زاہد شدید زخمی ہوگیا، جسے فوری طور پر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال گوجرہ منتقل کیا گیا، جہاں اسے طبی امداد دی جارہی ہے ۔واقعہ کے بعد ملز م موقع سے فرار ہوگئے ۔ اطلاع ملنے پر زخمی کے بھائی محمد شاہد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے پولیس نے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے ۔

 

