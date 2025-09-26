صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کی مداخلت ، پاور لوم مالکان اور مزدوروں میں معاہدہ

  • فیصل آباد
ڈی سی کی مداخلت ، پاور لوم مالکان اور مزدوروں میں معاہدہ

پینسرہ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے بروقت اقدام سے پاور لوم فیکٹری مالکان اور مزدور رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے اور فریقین کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔

مذاکرات میں مالکان کی جانب سے میاں عادل باری، رانا شاہد جبکہ مزدور تنظیم پاکستان لیبر قومی موومنٹ کی جانب سے بابا لطیف انصاری اور شیخ نثار سمیت دیگر نمائندگان شریک ہوئے ۔معاہدے کے مطابق فیکٹریاں آج سے دوبارہ کھل جائیں گی اور تمام مزدور اپنے معمول کے مطابق کام شروع کریں گے ۔ طے پایا کہ آٹھ دن بعد دونوں فریقین خوش اسلوبی سے اجرتوں میں اضافے پر مشاورت کریں گے ، اگر اس دوران کسی نتیجے پر نہ پہنچا گیا تو ڈپٹی کمشنر خود فیصلہ کریں گے اور دونوں فریقین اس پر عملدرآمد کے پابند ہوں گے ۔ بصورت دیگر انتظامیہ قانون کے مطابق کارروائی کرے گی۔یاد رہے کہ اجرتوں میں اضافے کے مطالبے پر عمل نہ ہونے کے باعث فیکٹریاں گزشتہ 58 روز سے بند تھیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مزدور بے روزگار ہو گئے تھے اور انہوں نے ڈی سی آفس کے سامنے احتجاجی کیمپ بھی قائم کر رکھا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کی مداخلت اور معاہدے کے بعد مزدوروں اور مالکان دونوں نے اطمینان کا اظہار کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے: اربوں کے فنڈز کی جانچ پڑتال کا فیصلہ

ورلڈ بینک کے وفد کی سیکرٹری بلدیات سے ملاقات

وزیر تعلیم سے یونیسف کے وفد کی ملاقات

اشتہارات کا قانون کالعدم قرار دینے کی درخواست ، مدعی کو وکیل کرنیکی مہلت

اکیڈمیز، ٹیوشن سنٹرز کو قواعدو ضوابط میں لانے کا بل پیش

1ہزار لٹر جعلی دودھ تلف، ملزم گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ