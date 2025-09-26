ڈی سی کی مداخلت ، پاور لوم مالکان اور مزدوروں میں معاہدہ
پینسرہ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے بروقت اقدام سے پاور لوم فیکٹری مالکان اور مزدور رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے اور فریقین کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔
مذاکرات میں مالکان کی جانب سے میاں عادل باری، رانا شاہد جبکہ مزدور تنظیم پاکستان لیبر قومی موومنٹ کی جانب سے بابا لطیف انصاری اور شیخ نثار سمیت دیگر نمائندگان شریک ہوئے ۔معاہدے کے مطابق فیکٹریاں آج سے دوبارہ کھل جائیں گی اور تمام مزدور اپنے معمول کے مطابق کام شروع کریں گے ۔ طے پایا کہ آٹھ دن بعد دونوں فریقین خوش اسلوبی سے اجرتوں میں اضافے پر مشاورت کریں گے ، اگر اس دوران کسی نتیجے پر نہ پہنچا گیا تو ڈپٹی کمشنر خود فیصلہ کریں گے اور دونوں فریقین اس پر عملدرآمد کے پابند ہوں گے ۔ بصورت دیگر انتظامیہ قانون کے مطابق کارروائی کرے گی۔یاد رہے کہ اجرتوں میں اضافے کے مطالبے پر عمل نہ ہونے کے باعث فیکٹریاں گزشتہ 58 روز سے بند تھیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مزدور بے روزگار ہو گئے تھے اور انہوں نے ڈی سی آفس کے سامنے احتجاجی کیمپ بھی قائم کر رکھا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کی مداخلت اور معاہدے کے بعد مزدوروں اور مالکان دونوں نے اطمینان کا اظہار کیا ۔