شورکوٹ:محکمہ سوشل ویلفیئر کی تقریب، وہیل چیئرز تقسیم

  • فیصل آباد
شورکوٹ:محکمہ سوشل ویلفیئر کی تقریب، وہیل چیئرز تقسیم

شورکوٹ (نمائندہ دُنیا )محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی جانب سے نجی مارکی، جھنگ روڈ شورکوٹ میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 100 معذور افراد میں وہیل چیئرز تقسیم کی گئیں۔

تقریب کے مہمانِ خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی (ن) لیگ جھنگ عابدہ بشیر تھیں۔ دیگر مہمانوں میں مولانا آصف معاویہ سیال، اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ شازیہ رحمان، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر جھنگ شہباز خان، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز سوشل ویلفیئر شورکوٹ تصور حسین اور سہیل آرتھر شامل تھے ۔مہمانِ خصوصی عابدہ بشیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومتِ پنجاب، وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی سربراہی میں معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ، صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی سرپرستی میں اس حوالے سے نمایاں کردار ادا کر رہا ہے ۔ معذور افراد معاشرے کا اہم حصہ ہیں اور وہ ہر سہولت کے مستحق ہیں۔مولانا آصف معاویہ سیال نے خطاب میں کہا کہ معذور افراد کو معاشرے کا فعال شہری بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ سماجی دھارے میں شامل ہو سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی ہدایات پر سپیشل افراد کو تمام سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچائی جا رہی ہیں۔

 

