ہائی ویز کے کنارے خود رو درخت حادثات کا سبب بننے لگے
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ہائی ویز کے کنارے موجود بڑے درخت کانٹ چھانٹ نہ ہونے کے باعث حادثات کا سبب بننے لگے۔ پی ایچ اے ، محکمہ جنگلات اور فیسکو ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے میں مصروف ہیں۔
کنال روڈ اور سمندری روڈ سمیت مین شاہراہوں کے کنارے لگے ہوئے درختوں کی کانٹ چھانٹ نہیں کروائی جاتی جس کی وجہ سے درخت خطرناک حد تک سڑک کی جانب جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خطرناک حد تک سڑک کی جانب جھکے ہوئے یہ درخت کسی بھی وقت تیز آندھی یا بارش میں کسی گاڑی پر گر کر جانی و مالی نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، جبکہ بڑی اور لوڈر گاڑیوں کے درختوں سے ٹکرانے کا بھی مسلسل خدشہ ہے ۔اگرمناسب انداز میں کانٹ چھانٹ کروائی جائے تو اس خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے لیکن محکمہ ہائی وے اور محکمہ جنگلات نے کبھی اس معاملے پر توجہ ہی نہیں دی۔ شہریوں کا کہنا ہے ایسی سڑکوں پر سفر کرتے ڈر لگتا ہے ، درخت گرنے سے جانی و مالی نقصان ہوسکتا ہے ۔متعلقہ اداروں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔