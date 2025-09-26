صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹریل کے ٹیسٹ ریٹس میں 50 سے 100 فیصد تک اضافہ

  • فیصل آباد
میٹریل کے ٹیسٹ ریٹس میں 50 سے 100 فیصد تک اضافہ

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے میٹریل ٹیسٹنگ لیبارٹری کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا گیا ہے ، جس کے باعث اخراجات کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف میٹریل کے ٹیسٹ ریٹس میں 50 سے 100 فیصد تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔

 یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کو ایک بریفنگ کے دوران ڈائریکٹر انسپکشن عاصم محمود نے بتائی۔انہوں نے بتایا کہ لیبارٹری میں جدید مشینری اور ماہر عملہ موجود ہے جو سڑکوں اور عمارتوں میں استعمال ہونے والے مختلف میٹریل کے معیار اور استعداد کا تجزیہ کرتا ہے ۔ محفوظ اور سربمہر سیمپلز کے ذریعے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ رپورٹ پر اعتماد قائم رہے ۔ڈائریکٹر انسپکشن نے کہا کہ سرکاری و پرائیویٹ ادارے اور تعمیری ٹھیکیدار لیبارٹری میں میٹریل کے نمونے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، لیکن کیمیکلز اور دیگر اخراجات میں اضافہ کی وجہ سے نرخ بڑھانا ناگزیر ہو گیا ہے ۔ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ رپورٹس کا ریکارڈ منظم ہونا چاہیے اور فنی عملے کو جدید تربیت دی جائے ، ساتھ ہی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال میں لانے کی ہدایت بھی دی گئی۔

 

