ملت روڈ پر واسا کی کھدائی ، ٹریفک جام، شہری اذیت میں مبتلا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)جماعت اسلامی کے رہنما اور سابق یو سی ناظم و چیئرمین سی سی 28 گلستان کالونی، ممبر امن کمیٹی میاں طاہر ایوب نے کہا ہے کہ واسا نے گزشتہ ماہ کی بارش کے بعد ملت روڈ پر گرین ٹاؤن تک سڑک کو کھود کر جگہ جگہ گڑھے ڈال دئیے ہیں۔
واسا نے کھدائی تو شروع کر دی لیکن نہ بروقت کام مکمل کیا اور نہ ہی ٹریفک کے بہاؤ کو مدنظر رکھا، جس کے باعث سکول اور دفاتر جانے والے افراد روزانہ اذیت سہنے پر مجبور ہیں۔انہوں نے کہا کہ واسا کی ناقص منصوبہ بندی اور غفلت کے باعث ٹریفک کا گزرنا محال ہوگیا ہے ۔ شہری گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں جبکہ کوئی متبادل راستہ بھی فراہم نہیں کیا گیا۔ ٹریفک پولیس بھی مکمل طور پر لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور کسی قسم کی ٹریفک مینجمنٹ نظر نہیں آتی۔ سکولوں اور دفاتر سے چھٹی کے وقت گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں، جس سے عوام شدید ذہنی و جسمانی اذیت میں مبتلا ہیں۔میاں طاہر ایوب نے کہا کہ ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے ، کاروباری حضرات کا نقصان الگ اور عوام کی روزمرہ زندگی اجیرن ہو چکی ہے ۔ انہوں نے حکومت پنجاب اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ واسا اور ٹریفک پولیس کی غفلت کا نوٹس لیا جائے اور جاری کام کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔