نِیپا وفد کا پی ٹی ای اے کا دورہ، ٹیکسٹائل انڈسٹری مسائل پر بریفنگ

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن (NIPA) کے 44ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے شرکاء نے پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن (پی ٹی ای اے ) کا دورہ کیا۔

 دورے کا مقصد ملکی برآمدات میں اضافے کی راہ میں حائل رکاوٹوں اور ان کے پائیدار حل کے لیے تجاویز مرتب کرنا تھا۔پی ٹی ای اے کے وائس چیئرمین امیر احمد نے وفد کو بتایا کہ پاکستان کی برآمدات میں 60 فیصد سے زائد شیئر رکھنے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری لاکھوں افراد کو روزگار فراہم کرتی اور قیمتی زرمبادلہ کا بڑا ذریعہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پیداواری لاگت میں اضافہ، توانائی کی قلت، لیکویڈیٹی کے مسائل اور عالمی منڈیوں تک محدود رسائی جیسے چیلنجز فوری توجہ کے متقاضی ہیں۔انہوں نے زور دیا کہ پالیسی میں تسلسل، جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری، ہنرمندی کا فروغ اور ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی تیاری کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ وفد نے پی ٹی ای اے کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ برآمدکنندگان کے مسائل کے حل اور پالیسی سازی میں اس کا اہم کردار ہے ۔پی ٹی ای اے چیئرمین نے کہا کہ عوامی و نجی شعبوں کا تعاون معاشی ترقی اور نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے ناگزیر ہے ۔ بعد ازاں سوال و جواب کی نشست میں افسران نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کی۔

 

