سینئر مینجمنٹ کورس کے افسروں کا ڈی سی آفس کا مطالعاتی دورہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسلام آباد کے 38ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران نے ڈپٹی کمشنر آفس فیصل آباد کا مطالعاتی دورہ کیا۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے وفد سے ملاقات کی اور اجلاس کی صدارت کی۔وفد میں مختلف محکموں کے گریڈ 18 اور 19 کے افسران شامل تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے افسروں کو ضلعی انتظامیہ کی ورکنگ اور حکومتی پالیسیوں پر عملدرآمد کے حوالے سے تفصیلی آگاہی دی۔ انہوں نے پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات اور جدید اصلاحات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی ترجیح ہے ۔اس موقع پر انہوں نے فیصل آباد میں جاری بیوٹیفکیشن منصوبوں بالخصوص گھنٹہ گھر کے ارد گرد ترقیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے صحت، تعلیم، زراعت اور سماجی بہبود کے شعبوں کی بہتری کے لیے جاری اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور شفافیت کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو جلد ان منصوبوں کے ثمرات ملیں گے ۔ اجلاس میں افسروں نے سوالات بھی کیے جن کے ڈپٹی کمشنر نے تفصیلی جوابات دیے اور ان کی تجاویز کو آئندہ حکمت عملی میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔