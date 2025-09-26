صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آوارہ کتوں کی بھرمار، شہری خوف کا شکار

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آوارہ کتوں کی بھرمار، شہری خوف کا شکار

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر کے مختلف علاقوں میں ٹولیوں کی صورت میں گھومنے والے آوارہ کتے شہریوں کے لیے وبالِ جان بن گئے ہیں۔

آوارہ کتوں کے کاٹنے سے آئے روز اموات اور دیگر خطرناک امراض پھیلنے کے باوجود ان کے تدارک کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا جا سکا۔ متعلقہ حکام کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث شہر بھر میں آوارہ کتوں کی بھرمار نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے ۔خطرناک کتے بڑی ٹولیوں کی صورت میں گھومتے ہیں جس کے باعث صبح کی سیر کے لیے جانے والے شہریوں، خواتین اور کمسن بچوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے ۔ بچوں اور خواتین پر حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ رات کے اوقات میں مساجد جانے والے نمازی بھی نشانہ بننے لگے ہیں۔قواعد کے مطابق شہری علاقوں میں آوارہ کتوں کو تلف کرنا میونسپل کمیٹی اور دیہی علاقوں میں محکمہ صحت کے فیلڈ اسٹاف کی ذمہ داری ہے ، تاہم دونوں ادارے لا تعلق ہیں۔شہری رہنماؤں اور مکینوں نے ضلعی انتظامیہ و میونسپل کمیٹی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

