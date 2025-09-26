صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین ، آگاہی سیمینار

  • فیصل آباد
چنیوٹ: سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین ، آگاہی سیمینار

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) 9 سے 13 سال کی بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین کے حوالے سے آگاہی سیمینار اور مہم کا انعقاد گورنمنٹ گرلز ہائی سکول جدید نمبر 2، تھانہ سٹی روڈ پر کیا گیا، جس میں والدین کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔

ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی سی ای او ایجوکیشن ظفر اقبال وٹو اور ڈاکٹر مختار احمد نے کی۔ انہوں نے والدین کو اعتماد دلانے کے لیے اپنی مثال پیش کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے 15 تاریخ کو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ویکسین لگوائی۔ اسی طرح دیگر والدین کی مثالیں بھی دی گئیں جنہوں نے پہلے دو دنوں میں بچیوں کو ویکسین لگوائی اور وہ بالکل صحت مند ہیں۔ اس طرح والدین کے خدشات اور منفی تاثرات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ مس شازیہ، جو خود گزشتہ چار برس سے اس موذی مرض میں مبتلا ہیں، نے والدین کو نہایت مؤثر انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا\"خدارا! ہوش کے ناخن لیں اور اپنی بچیوں کو اس مرض سے بچائیں۔ یہ ویکسین آج آپ کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہے ۔ اگر کل خدانخواستہ یہی مرض لاحق ہو گیا تو اس کے علاج پر لاکھوں روپے خرچ ہوں گے ، جو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔سیمینار کے اختتام پر دس بچیوں کے والدین نے اپنی بچیوں کو ویکسین لگوائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے: اربوں کے فنڈز کی جانچ پڑتال کا فیصلہ

ورلڈ بینک کے وفد کی سیکرٹری بلدیات سے ملاقات

وزیر تعلیم سے یونیسف کے وفد کی ملاقات

اشتہارات کا قانون کالعدم قرار دینے کی درخواست ، مدعی کو وکیل کرنیکی مہلت

اکیڈمیز، ٹیوشن سنٹرز کو قواعدو ضوابط میں لانے کا بل پیش

1ہزار لٹر جعلی دودھ تلف، ملزم گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ