چنیوٹ: سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین ، آگاہی سیمینار
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) 9 سے 13 سال کی بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین کے حوالے سے آگاہی سیمینار اور مہم کا انعقاد گورنمنٹ گرلز ہائی سکول جدید نمبر 2، تھانہ سٹی روڈ پر کیا گیا، جس میں والدین کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی سی ای او ایجوکیشن ظفر اقبال وٹو اور ڈاکٹر مختار احمد نے کی۔ انہوں نے والدین کو اعتماد دلانے کے لیے اپنی مثال پیش کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے 15 تاریخ کو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ویکسین لگوائی۔ اسی طرح دیگر والدین کی مثالیں بھی دی گئیں جنہوں نے پہلے دو دنوں میں بچیوں کو ویکسین لگوائی اور وہ بالکل صحت مند ہیں۔ اس طرح والدین کے خدشات اور منفی تاثرات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ مس شازیہ، جو خود گزشتہ چار برس سے اس موذی مرض میں مبتلا ہیں، نے والدین کو نہایت مؤثر انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا\"خدارا! ہوش کے ناخن لیں اور اپنی بچیوں کو اس مرض سے بچائیں۔ یہ ویکسین آج آپ کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہے ۔ اگر کل خدانخواستہ یہی مرض لاحق ہو گیا تو اس کے علاج پر لاکھوں روپے خرچ ہوں گے ، جو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔سیمینار کے اختتام پر دس بچیوں کے والدین نے اپنی بچیوں کو ویکسین لگوائی۔