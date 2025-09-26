سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد جاری رہے گی : اقرا ناصر
کمالیہ، جکھڑ (نمائندہ دنیا، سٹی رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر اور سابق امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری خوشی محمد جٹ کی زیر نگرانی کمالیہ اور گردونواح کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔
انتظامیہ اور مقامی سماجی شخصیات نے متاثرہ خاندانوں کی فوری مدد اور بحالی کیلئے دن رات سرگرمیاں تیز کر رکھی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔اس موقع پر اے سی کمالیہ اقرا ناصر نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد جاری رہے گی اور ضلعی انتظامیہ تمام تر وسائل بروئے کار لا کر ہر متاثرہ شخص تک ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے ۔ سابق امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری خوشی محمد جٹ نے کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا ہے ، ہم متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کی بحالی تک سکون کا سانس نہیں لیں گے ۔امدادی سرگرمیوں کے دوران ایک نجی این جی او کے تعاون سے متاثرہ خاندانوں میں راشن بھی تقسیم کیا گیا جس میں آٹا، چاول، دالیں، گھی، صاف پانی اور دیگر ضروری اشیائے زندگی شامل تھیں۔