ایم این اے ریاض فتیانہ کی متاثرین سے ملاقات، عوام کا شکوہ

  • فیصل آباد
ایم این اے ریاض فتیانہ کی متاثرین سے ملاقات، عوام کا شکوہ

کمالیہ ،جکھڑ(نمائندہ دنیا، سٹی رپورٹر )ایم این اے ریاض فتیانہ نے نواحی علاقے چک نمبر 733 گ ب میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور نقصانات کا جائزہ لیا۔

اس موقع پر متاثرین نے سخت گلہ کیا کہ سیلاب کے دنوں میں منتخب نمائندے ان کے درمیان موجود نہ رہے اور انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ متاثرہ افراد نے کہا کہ مشکل ترین گھڑی میں رہنماؤں کی غیر موجودگی نے انہیں مایوسی اور لاوارثی کے احساس میں مبتلا کر دیا۔شکایات کے جواب میں ریاض فتیانہ نے وضاحت دی کہ وہ ان دنوں عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے اس لیے بروقت علاقے میں نہ پہنچ سکے ۔ تاہم انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حرمین شریفین میں خصوصی دعائیں کیں ۔

 

